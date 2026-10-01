Angajată Selgros din Galați, moartă după un conflict la locul de muncă. Poliția și ITM au deschis anchete

O angajată Selgros din Galați, în vârstă de 58 de ani, a murit după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. Femeia, care avea probleme cardiace, s-ar fi certat cu un superior înainte de a i se face rău. Familia susține că aceasta se plângea de mai mult timp de comportamentul de la serviciu și a depus plângeri la Poliție și Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni, într-un supermarket Selgros din Galați. Potrivit informațiilor prezentate de familie, femeia ar fi fost chemată în biroul directorului după un conflict legat de sarcinile pe care trebuia să le îndeplinească.
Angajata Selgros ar fi acuzat probleme cardiace
Familia femeii afirmă că aceasta avea probleme cardiace, iar compania deținea documente medicale referitoare la starea sa de sănătate. Rudele susțin, de asemenea, că femeia le-ar fi povestit în ultimele aproximativ două luni despre conflicte și presiuni la locul de muncă.
În ziua incidentului, femeia ar fi fost criticată după ce a refuzat să îndeplinească anumite sarcini. Ulterior, a fost dusă în biroul directorului, unde, potrivit familiei, discuția ar fi durat aproximativ o oră.
După ce a ieșit din birou, angajatei i s-ar fi făcut brusc rău.
Colegii au încercat să îi acorde primul ajutor
Mai mulți colegi au încercat să o ajute. Potrivit informațiilor relatate de familie, inițial ar fi fost contactată sora femeii, care lucra în cadrul aceleiași companii, iar ulterior a fost apelat numărul de urgență 112.
Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a transportat-o pe femeie la spital. Din păcate, aceasta a murit la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.
Poliția și ITM au deschis anchete
După moartea femeii, familia a depus plângeri la Poliție și la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Potrivit sursei citate, autoritățile verifică circumstanțele în care s-a produs decesul. Poliția desfășoară cercetări într-un dosar privind ucidere din culpă, în timp ce Inspectoratul Teritorial de Muncă verifică incidentul și aspectele privind un posibil accident de muncă.
Deocamdată, anchetele urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca femeii să i se facă rău și dacă există o legătură între evenimentele de la locul de muncă și deces.
Cazul rămâne în atenția autorităților, iar concluziile anchetelor vor putea clarifica circumstanțele în care angajata Selgros din Galați și-a pierdut viața.