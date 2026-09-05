Cozi de camioane la punctul de frontieră cu Ucraina de la Galați

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 13:35

Poliția de Frontieră Română a anunțat, sâmbătă, că la punctul de trecere a frontierei Galați se circulă cu dificultate pe sensul de ieșire din țară, în special pentru camioane.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre camioanetraficfrontieragranita