Gabriel Oprea: „Securitatea națională nu se apără prin declarații”

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP) solicită autorităților române să adopte măsuri concrete pentru consolidarea capacității de apărare și reacție a țării, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune. Cele două organizații susțin că incidentele repetate cu drone, războiul de la granița României, amenințările hibride și presiunile asupra flancului estic al NATO impun o abordare fermă, lucidă și profesionistă din partea instituțiilor statului.
„Securitatea națională nu mai poate fi tratată doar la nivel declarativ”, transmit reprezentanții UMPMV–PPMP, care cer dotarea și modernizarea structurilor responsabile de securitatea națională, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, serviciile de informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale.
UMPMV–PPMP susține apărarea fermă a spațiului aerian și a teritoriului național, în coordonare cu NATO și cu aliații României. Totodată, organizațiile consideră că autoritățile trebuie să evite retorica inutilă de escaladare și să mențină comunicarea strategică la un nivel responsabil și compatibil cu angajamentele internaționale ale țării. Printre măsurile propuse se numără accelerarea programelor de înzestrare și modernizare, consolidarea sistemelor de supraveghere și avertizare timpurie, dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană și antidronă, precum și creșterea interoperabilității dintre instituțiile sistemului național de securitate și apărare. De asemenea, UMPMV–PPMP solicită pregătirea populației și a administrației pentru situații de criză, protejarea infrastructurii critice și întărirea capacității de răspuns la amenințări hibride, cibernetice și de sabotaj.
Organizațiile atrag atenția și asupra necesității apărării drepturilor militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, precum și ale familiilor acestora, considerând că aceștia reprezintă un element esențial al securității naționale.
„România are nevoie de mai puține declarații și de mai multă capacitate reală de apărare”, se arată în comunicatul transmis de UMPMV–PPMP. Reprezentanții celor două organizații susțin că securitatea națională poate fi consolidată prin instituții puternice, profesioniști respectați, dotare modernă, cooperare aliată și decizii luate la timp. declară General (r) Gabriel Oprea - Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV), Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR).