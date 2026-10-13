Sport

Istvan Kovacs arbitrează Italia – Franța în Liga Națiunilor

Istvan Kovacs arbitrează Italia – Franța în Liga Națiunilor

Oțelul Galați, egalată în ultima secundă la Botoșani!

Oțelul Galați, egalată în ultima secundă la Botoșani!

Gică Hagi: ” Trebuie să producem rezultate.”

Gică Hagi: ” Trebuie să producem rezultate.”

Cum găsești asistența unei platforme online și alegi canalul potrivit

Cum găsești asistența unei platforme online și alegi canalul potrivit

Futsal: Victorie la limită pentru România, 2-1 cu Danemarca, în preliminariile CM 2028

Futsal: Victorie la limită pentru România, 2-1 cu Danemarca, în preliminariile CM 2028

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Campioana urcă pe primul loc în Superliga

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Campioana urcă pe primul loc în Superliga

Elena Rîbakina nu mai participă la Turneul Campioanelor. Marta Kostyuk îi ia locul

Elena Rîbakina nu mai participă la Turneul Campioanelor. Marta Kostyuk îi ia locul

FCSB, învinsă surprinzător de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională!

FCSB, învinsă surprinzător de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională!

Fotbal / Manuel Neuer a intrat în istoria lui Bayern Munchen!

Fotbal / Manuel Neuer a intrat în istoria lui Bayern Munchen!

Farul – Rapid 1-1. Giuleștenii pierd ocazia de a se apropia de liderul Dinamo în Superliga

Farul – Rapid 1-1. Giuleștenii pierd ocazia de a se apropia de liderul Dinamo în Superliga

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Rugby: România – Tonga 38-43, în Cupa Națiunilor!

Rugby: România – Tonga 38-43, în Cupa Națiunilor!

FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri

FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri

Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid

Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid

Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie

Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie

Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0

Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0

Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea

Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea

Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano

Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano

Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți

Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți

U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena

U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena

Oțelul Galați, remiză dramatică cu Sepsi OSK, în Superligă

Oțelul Galați, remiză dramatică cu Sepsi OSK, în Superligă

Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026

Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026

Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct

Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct

Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor

Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor

Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi

Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi

Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul

Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul

A murit Răzvan Apostolescu, voce cunoscută a emisiunii „Fotbal minut cu minut”

A murit Răzvan Apostolescu, voce cunoscută a emisiunii „Fotbal minut cu minut”

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Sezonul record care l-a dus în fruntea fotbalului mondial

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Sezonul record care l-a dus în fruntea fotbalului mondial

Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România

Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România

Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei

Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei

Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0

Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0

Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)

Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)

Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen

Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen

Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”

Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”

Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League

Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League

Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League

Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League

Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii

Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii

Victorie spectaculoasă pentru CSM Galați! Hocheiștii au învins campioana ACSH Gheorgheni

Victorie spectaculoasă pentru CSM Galați! Hocheiștii au învins campioana ACSH Gheorgheni

PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2

PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2

Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat

Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat

Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri

Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri

FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85

FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85

Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan

Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan

Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu

Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu

Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League

Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League

Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri

Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri

Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă

Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă

Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan

Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan

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