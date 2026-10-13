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11 nov. 2026, 13:13
Stoica Marian
Nicușor Dan va fi prezent la meciul de rugby România – SUA
11 nov. 2026, 12:55
Stoica Marian
Istvan Kovacs arbitrează Italia – Franța în Liga Națiunilor
10 nov. 2026, 13:09
Stoica Marian
Oțelul Galați, egalată în ultima secundă la Botoșani!
10 nov. 2026, 08:35
Stoica Marian
Gică Hagi: ” Trebuie să producem rezultate.”
9 nov. 2026, 17:36
Realitatea de Galati
Cum găsești asistența unei platforme online și alegi canalul potrivit
Istvan Kovacs arbitrează Italia – Franța în Liga Națiunilor
11 nov. 2026, 12:55
Oțelul Galați, egalată în ultima secundă la Botoșani!
10 nov. 2026, 13:09
Gică Hagi: ” Trebuie să producem rezultate.”
10 nov. 2026, 08:35
Cum găsești asistența unei platforme online și alegi canalul potrivit
9 nov. 2026, 17:36
Futsal: Victorie la limită pentru România, 2-1 cu Danemarca, în preliminariile CM 2028
9 nov. 2026, 08:26
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Campioana urcă pe primul loc în Superliga
8 nov. 2026, 21:24
Elena Rîbakina nu mai participă la Turneul Campioanelor. Marta Kostyuk îi ia locul
8 nov. 2026, 12:31
FCSB, învinsă surprinzător de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională!
8 nov. 2026, 10:10
Fotbal / Manuel Neuer a intrat în istoria lui Bayern Munchen!
8 nov. 2026, 10:03
Farul – Rapid 1-1. Giuleștenii pierd ocazia de a se apropia de liderul Dinamo în Superliga
7 nov. 2026, 20:04
Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
7 nov. 2026, 13:41
Rugby: România – Tonga 38-43, în Cupa Națiunilor!
7 nov. 2026, 10:25
FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri
7 nov. 2026, 10:20
Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid
7 nov. 2026, 09:31
Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie
6 nov. 2026, 13:22
Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0
6 nov. 2026, 08:42
Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea
5 nov. 2026, 14:06
Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano
4 nov. 2026, 09:27
Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți
3 nov. 2026, 09:08
U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena
3 nov. 2026, 08:54
Oțelul Galați, remiză dramatică cu Sepsi OSK, în Superligă
2 nov. 2026, 12:04
Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
2 nov. 2026, 08:09
Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026
30 oct. 2026, 15:20
Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct
30 oct. 2026, 13:12
Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor
30 oct. 2026, 08:37
Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi
30 oct. 2026, 08:03
Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul
29 oct. 2026, 14:43
A murit Răzvan Apostolescu, voce cunoscută a emisiunii „Fotbal minut cu minut”
27 oct. 2026, 12:24
Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Sezonul record care l-a dus în fruntea fotbalului mondial
27 oct. 2026, 07:20
Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România
26 oct. 2026, 11:40
Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei
26 oct. 2026, 08:21
Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0
26 oct. 2026, 08:03
Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)
24 oct. 2026, 10:22
Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen
23 oct. 2026, 19:12
Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”
23 oct. 2026, 10:24
Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League
23 oct. 2026, 10:02
Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League
22 oct. 2026, 22:30
Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii
21 oct. 2026, 14:37
Victorie spectaculoasă pentru CSM Galați! Hocheiștii au învins campioana ACSH Gheorgheni
21 oct. 2026, 13:30
PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2
21 oct. 2026, 08:30
Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat
20 oct. 2026, 11:32
Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri
20 oct. 2026, 09:01
FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85
20 oct. 2026, 08:48
Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan
19 oct. 2026, 10:33
Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu
16 oct. 2026, 11:42
Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League
16 oct. 2026, 09:09
Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri
15 oct. 2026, 07:56
Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă
14 oct. 2026, 07:56
Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan
13 oct. 2026, 12:56
9 nov. 2026, 08:26
Stoica Marian
Futsal: Victorie la limită pentru România, 2-1 cu Danemarca, în preliminariile CM 2028
8 nov. 2026, 21:24
Stoica Marian
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Campioana urcă pe primul loc în Superliga
8 nov. 2026, 12:31
Stoica Marian
Elena Rîbakina nu mai participă la Turneul Campioanelor. Marta Kostyuk îi ia locul
8 nov. 2026, 10:10
Stoica Marian
FCSB, învinsă surprinzător de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională!
8 nov. 2026, 10:03
Stoica Marian
Fotbal / Manuel Neuer a intrat în istoria lui Bayern Munchen!
7 nov. 2026, 20:04
Stoica Marian
Farul – Rapid 1-1. Giuleștenii pierd ocazia de a se apropia de liderul Dinamo în Superliga
7 nov. 2026, 13:41
Stoica Marian
Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
7 nov. 2026, 10:25
Stoica Marian
Rugby: România – Tonga 38-43, în Cupa Națiunilor!
7 nov. 2026, 10:20
Stoica Marian
FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri
7 nov. 2026, 09:31
Stoica Marian
Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid
6 nov. 2026, 13:22
Stoica Marian
Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie
6 nov. 2026, 08:42
Stoica Marian
Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0
5 nov. 2026, 14:06
Stoica Marian
Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea
4 nov. 2026, 09:27
Stoica Marian
Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano
3 nov. 2026, 09:08
Stoica Marian
Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți
3 nov. 2026, 08:54
Stoica Marian
U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena
2 nov. 2026, 12:04
Stoica Marian
Oțelul Galați, remiză dramatică cu Sepsi OSK, în Superligă
2 nov. 2026, 08:09
Stoica Marian
Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
30 oct. 2026, 15:20
Realitatea de Galati
Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026
30 oct. 2026, 13:12
Realitatea de Galati
Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct
30 oct. 2026, 08:37
Stoica Marian
Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor
30 oct. 2026, 08:03
Stoica Marian
Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi
29 oct. 2026, 14:43
Stoica Marian
Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul
27 oct. 2026, 12:24
Stoica Marian
A murit Răzvan Apostolescu, voce cunoscută a emisiunii „Fotbal minut cu minut”
27 oct. 2026, 07:20
Stoica Marian
Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Sezonul record care l-a dus în fruntea fotbalului mondial
26 oct. 2026, 11:40
Stoica Marian
Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România
26 oct. 2026, 08:21
Stoica Marian
Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei
26 oct. 2026, 08:03
Stoica Marian
Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0
24 oct. 2026, 10:22
Realitatea de Galati
Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)
23 oct. 2026, 19:12
Realitatea de Galati
Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen
23 oct. 2026, 10:24
Stoica Marian
Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”
23 oct. 2026, 10:02
Stoica Marian
Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League
22 oct. 2026, 22:30
Stoica Marian
Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League
21 oct. 2026, 14:37
Stoica Marian
Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii
21 oct. 2026, 13:30
Stoica Marian
Victorie spectaculoasă pentru CSM Galați! Hocheiștii au învins campioana ACSH Gheorgheni
21 oct. 2026, 08:30
Stoica Marian
PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2
20 oct. 2026, 11:32
Stoica Marian
Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat
20 oct. 2026, 09:01
Stoica Marian
Liga Campionilor revine cu etapa a treia. Programul complet al meciurilor de marți și miercuri
20 oct. 2026, 08:48
Stoica Marian
FCSB învinge FC Voluntari cu 2-1, după un gol decisiv în minutul 85
19 oct. 2026, 10:33
Stoica Marian
Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan
16 oct. 2026, 11:42
Stoica Marian
Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu
16 oct. 2026, 09:09
Stoica Marian
Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League
15 oct. 2026, 07:56
Stoica Marian
Spectacol total în Liga Campionilor! 46 de goluri în nouă meciuri
14 oct. 2026, 07:56
Stoica Marian
Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă
13 oct. 2026, 12:56
Stoica Marian
Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan
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