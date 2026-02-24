Realitatea de Galati - Știri de Ultimă Oră

Ambasadorul SUA la București, despre criza politică: „Românii trebuie să o rezolve. Indiferent cum, relația noastră va rămâne puternică”

Ambasadorul SUA la București, despre criza politică: „Românii trebuie să o rezolve. Indiferent cum, relația noastră va rămâne puternică”

Politica

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a transmis miercuri un mesaj de încredere față de instituțiile democratice ale României, în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă țara.

Economie

Românii cheltuie peste 85% din tot ce câștigă. Taxele și impozitele apasă greu pe bugetele familiilor de la oraș

Sport

Kader Keita, acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Fotbalistul a fost trimis în judecată

Social

Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul sau talonul: Senatul a dat undă verde proiectului

Politica

Grindeanu se delimitează de modelul Bolojan: „Reforma administrației nu înseamnă oameni dați afară”

Politica

Sorin Grindeanu a spus clar: „PSD nu va vota un guvern din care nu face parte”

Politica

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Politica

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Atac sângeros în Ucraina! Cel puțin 9 morți și peste 30 de răniți în bombardamente rusești

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Nicușor Dan, ultimatum pentru partide: negocieri accelerate. SURSE: Desemnarea premierului, vineri, vot în weekend sau luni

Rusia a lovit din nou sudul și centrul Ucrainei. Cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți
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Rusia a lovit din nou sudul și centrul Ucrainei. Cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți

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