Realitatea de Galati - Știri de Ultimă Oră
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Ambasadorul SUA la București, despre criza politică: „Românii trebuie să o rezolve. Indiferent cum, relația noastră va rămâne puternică”
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a transmis miercuri un mesaj de încredere față de instituțiile democratice ale României, în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă țara.
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Interviu EXCLUSIV Realitatea PLUS: Ana Maria Păcuraru, față în față cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg
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