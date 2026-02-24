Realitatea de Galati - Știri de Ultimă Oră

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24 feb. 2026, 15:50

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

24 feb. 2026, 15:50

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

24 iun. 2026, 16:36

Ambasadorul SUA la București, despre criza politică: „Românii trebuie să o rezolve. Indiferent cum, relația noastră va rămâne puternică”

24 iun. 2026, 15:52

ANM: Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade - HARTA

24 iun. 2026, 15:46

Evaluarea Națională 2026: Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Calendarul complet al admiterii la liceu