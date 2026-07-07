Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne dor mușchii după sport?

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 7 iul. 2026, 09:51

De ce apar durerile musculare după un antrenament și când ar trebui să ne îngrijoreze? Într-o nouă ediție Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele durerilor musculare de după sport și despre cele mai eficiente metode de recuperare.

Durerea musculară de după antrenament este aproape un ritual pentru mulți. Dar ce se întâmplă, de fapt, în corp?
În timpul exercițiilor, mai ales al celor intense sau noi, fibrele musculare suferă mici micro-leziuni. Nu este ceva periculos, ci un proces normal care stă la baza dezvoltării musculare.
După antrenament, corpul începe procesul de reparare. În acest timp apare inflamația locală, iar aceasta este responsabilă pentru senzația de rigiditate și durere.
Interesant este că durerea nu apare imediat, ci la 24–48 de ore după efort. Acest fenomen se numește febră musculară.
Deși poate fi neplăcută, este un semn că mușchii se adaptează și devin mai puternici. Totuși, durerea excesivă poate indica un efort prea intens.
Pentru recuperare, hidratarea, somnul și mișcarea ușoară sunt esențiale.
Așadar, durerea de după sport nu este un dușman. Este dovada că ai pus corpul la lucru. 

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