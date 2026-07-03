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Sanatate· 1 min citire
Alexandru Rogobete, despre scandalul Pfizer: "Am încercat toate variantele ca să reduce impactul"
Alexandru Rogobete
Publicat3 iul. 2026, 07:57
Sursărealitatea.net
Alexandru Rogobete vine cu explicații în scandalul Pfizer. Fostul Ministru al Sănătății a postat un grafic pe rețelele sociale în care arată cronologia și contextul contractelor încheiate de statul român cu compania farmaceutică.
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