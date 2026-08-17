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Economie· 1 min citire
Apa potabilă de la Iași va ajunge la 250.000 de basarabeni prin patru subtraversări ale Prutului
FOTO: Arhivă
Apa potabilă din sistemul ieșean a trecut deja Prutul la Măcărești, iar operatorul ApaVital pregătește o nouă traversare a râului, la Sculeni.
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