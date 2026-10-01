Criză la Liberty Galați: salarii neplătite de peste cinci luni și o valoare de lichidare de 182 de milioane de euro

Publicat 1 oct. 2026, 08:38 Sursă Realitatea PLUS

Liberty Galați a ajuns la o valoare de lichidare de aproximativ 182 de milioane de euro, în scădere față de evaluarea de 538 de milioane de euro din februarie 2025. Între timp, aproximativ 2.000 de angajați ai combinatului siderurgic nu și-au mai primit salariile din mai 2026, iar achitarea restanțelor ar depinde de vânzarea companiei, potrivit unor surse din interior.

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