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Economie· 1 min citire
Mai multe străzi din Galați intră în reparații
Foto: Arhivă
Municipalitatea a atribuit numai în septembrie mai multe lucrări pentru carosabil, trotuare și infrastructură de transport.
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