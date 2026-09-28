Economie· 1 min citire

Mai multe străzi din Galați intră în reparații

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 13:30

Municipalitatea a atribuit numai în septembrie mai multe lucrări pentru carosabil, trotuare și infrastructură de transport.

Primăria Galați a atribuit în cursul lunii septembrie contracte pentru lucrări stradale în valoare cumulată de peste 15,4 milioane de lei, fără TVA.

Investițiile privesc intervenții la carosabil, trotuare și, în anumite zone, infrastructură asociată transportului public.

Cel mai mare contract depășește 5,6 milioane de lei

Unul dintre contractele importante, în valoare de aproximativ 5,63 milioane de lei, a fost atribuit asocierii Tancrad – ADD Global Design și vizează intervenții pe strada Basarabiei, între Piața Energiei și strada Nae Leonard, inclusiv în zona liniilor de tramvai.

Un alt contract, de aproximativ 3,09 milioane de lei, privește Prelungirea Brăilei, între strada Frunzei și Drumul de Centură.

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