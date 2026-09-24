În ce țări se trăiește cel mai bine la pensie

Publicat 24 sept. 2026, 08:14 Sursă realitatea.net

Norvegia ocupă prima poziție în clasamentul țărilor în care pensionarii beneficiază de cele mai bune condiții de trai, potrivit Global Retirement Index 2026, realizat de Natixis. România nu se regăsește în lista celor 44 de state analizate.

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