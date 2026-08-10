Ministerul Muncii face primele calcule pentru pensii și salarii din ianuarie. Indexarea pensiilor ar putea fi de 6-8%

Publicat 10 aug. 2026, 12:46 Sursă realitatea.net

Ministerul Muncii face primele calcule pentru indexarea pensiilor și a salariilor începând din luna ianuarie a anului viitor. În cazul pensiilor, estimările indică o posibilă creștere de aproximativ 6-8%. Procentul ar fi mai mic decât inflația cu care s-au confruntat pensionarii în ultimii ani, perioadă în care nu au mai primit nicio majorare. Valoarea finală a indexării nu a fost încă stabilită, conform Realitatea PLUS.

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