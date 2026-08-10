Săptămână de foc. Proiectele PNRR intră la votul final: Parlamentul decide soarta a peste 750 de milioane de euro

Miză uriașă în Parlament: Deputații se reunesc în sesiune extraordinară pentru a salva 750 de milioane de euro din PNRR. Pentru ca banii să nu fie pierduți, legiuitorii trebuie să deblocheze rapid mai multe reforme restante.
Camera Deputaților își prelungește sesiunea extraordinară cu încă două zile pentru a da votul final asupra mai multor proiecte legislative cruciale. Pe lângă inițiativele sociale interne, parlamentarii se află sub presiunea timpului pentru a adopta reformele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), necesare pentru ca România să nu piardă fondurile europene.
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități: Proiectul PSD ajunge la vot
Printre inițiativele aflate pe ordinea de zi se numără proiectul de lege al PSD privind acordarea unui sprijin financiar adulților cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale pentru a locui în comunitate.
Măsura a fost reglementată inițial prin hotărâre de Guvern, dar aplicarea ei a fost suspendată în instanță de Curtea de Apel București. Pentru a depăși blocajul juridic, social-democrații încearcă acum să reintroducă cadrul legal prin adoptarea unei legi în Parlament, înainte ca aceasta să fie trimisă președintelui spre promulgare.
Legea integrității, blocată la CCR: Cursă contra cronometru pentru 770 de milioane de euro
Unul dintre cele mai controversate jaloane PNRR rămâne Legea integrității. Deși actul normativ a fost votat de Parlament, opoziția (USR) a contestat proiectul la Curtea Constituțională (CCR), avertizând asupra efectelor juridice pe care le-ar putea avea, inclusiv asupra unor aleși locali precum primarul Timișoarei, Dominic Fritz.
Principalele aspecte ale noii legi a integrității:
Extinderea obligațiilor de transparență: Soții, soțiile și partenerii demnitarilor vor fi obligați să își depună declarațiile de avere.
Ședință extraordinară la CCR: Deși sistemul judiciar se află în vacanță, judecătorii CCR urmează să se întrunească de urgență pentru a soluționa sesizarea.
Termen-limită strâns: Legea trebuie să treacă de filtrul CCR și să fie publicată în Monitorul Oficial până la 31 august pentru ca România să poată încasa tranșa de 770 de milioane de euro.
Legea salarizării unitare: Reformă blocată și riscuri majore pentru fondurile europene
Cea mai complexă problemă rămasă nesoluționată este Legea salarizării unitare, considerată cel mai mare risc strategic pentru atragerea banilor din PNRR.
Până în prezent, coaliția de guvernare nu a ajuns la un consens politic, iar propunerile legislative sunt contestate dur de federațiile sindicale. Deși sunt programate noi runde de consultări tehnice la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor și Administrația Prezidențială, surse politice din PSD indică șanse minime ca Legea salarizării să fie adoptată până la termenul-limită.