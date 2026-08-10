Adolescentul de 16 ani dispărut în apele Siretului este în continuare căutat. Intervin echipe din trei județe

Publicat 10 aug. 2026, 11:09 Sursă Realitatea.net

Pompierii și scafandrii caută pentru a doua zi consecutiv un adolescent de 16 ani dispărut în apele râului Siret. Băiatul a fost văzut ultima dată duminică, în zona podului Nănești-Lungoci din județul Galați. Operațiunea a fost oprită pe parcursul nopții și reluată luni dimineață. La căutări participă echipe ale inspectoratelor pentru situații de urgență din Galați, Vrancea și Bacău.

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