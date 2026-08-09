Advertising
Actualitate· 1 min citire
Măsură de urgență în Marea Neagră. Turcia cere oprirea atacurilor asupra navelor
Turcia
Turcia a luat măsuri pentru limitarea traficului comercial către Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor din regiune. În paralel, Ankara le cere Rusiei și Ucrainei să accepte un moratoriu privind atacurile asupra vaselor comerciale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:16Alertă pe Vârful Moldoveanu. Un bărbat de 80 de ani a dispărut în timpul coborârii
- 11:40Reactorul 2, salvat pentru încă 9 zile. Anunțul făcut de Radu Miruță
- 11:10Lionel Messi, devastat de pierderea tatălui său. Jorge Messi avea 68 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News