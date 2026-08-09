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Reactorul 2, salvat pentru încă 9 zile. Anunțul făcut de Radu Miruță

Radu Miruță

Radu Miruță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 11:40

Vești bune pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul Dunării a crescut cu 8 centimetri, iar această evoluție permite Unității 2 să continue să funcționeze cel puțin încă nouă zile, potrivit ministrului interimar Radu Miruță.

Ministrul a explicat că prima măsurătoare realizată după scufundarea barjelor și lucrările de dragare a arătat o creștere a nivelului apei cu patru centimetri în ultimele 24 de ore.

Cum prognoza indica o scădere de aproximativ patru centimetri, câștigul net este de opt centimetri. Potrivit estimării actuale, acest lucru oferă Unității 2 cel puțin nouă zile suplimentare de funcționare.

Operațiunea de pe Dunăre începe să dea rezultate

Rezultatul vine după mai multe intervenții menite să crească debitul de apă către Cernavodă. Autoritățile au scufundat controlat patru barje încărcate cu rocă și au efectuat lucrări de dragare pentru a redirecționa o parte din debitul Dunării.

„8 cm câştigaţi la Cernavodă. Cel puţin alte 9 zile pentru Unitatea 2”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul le-a mulțumit celor implicați în operațiune, de la autorități și militari până la echipele care au lucrat pe navele de împingere și de dragaj.

Situația rămâne însă atent monitorizată, deoarece debitul Dunării este în continuare unul foarte scăzut, iar evoluția nivelului apei depinde și de prognozele hidrologice din următoarele zile.

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