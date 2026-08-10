Advertising
Actualitate· 1 min citire
Gălățenii din mai multe cartiere rămân 24 de ore fără apă potabilă. Intervenție de urgență la Uzina de Apă
Restricții apă
Publicat10 aug. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS
Locuitorii mai multor cartiere din Galați vor rămâne miercuri fără apă potabilă timp de 24 de ore. Măsura este necesară pentru o intervenție de urgență la Uzina de Apă, în contextul nivelului scăzut al Dunării.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:31Situație critică pe Dunăre: debitul rămâne la valori istorice. Vestea bună vine abia după 24 august
- 15:22Dani Coman, declarație surprinzătoare după ce FC Argeș a bătut Craiova: „Merg la titlu!”
- 14:35Scenă neobișnuită pe E85: un șofer prins cu 172 km/h a primit escortă de la Poliție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News