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Gălățenii din mai multe cartiere rămân 24 de ore fără apă potabilă. Intervenție de urgență la Uzina de Apă

Restricții apă

Restricții apă

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat10 aug. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS

Locuitorii mai multor cartiere din Galați vor rămâne miercuri fără apă potabilă timp de 24 de ore. Măsura este necesară pentru o intervenție de urgență la Uzina de Apă, în contextul nivelului scăzut al Dunării.

Intervenția presupune conectarea Uzinei de Apă la o sursă alternativă, de adâncime, astfel încât aproximativ jumătate din populația municipiului să aibă în continuare o sursă sigură de alimentare în cazul în care scăderea Dunării ar afecta Priza Dunării.

Pe durata opririi, vor fi amplasate cisterne cu apă în mai multe zone din oraș. Autoritățile recomandă populației să își facă din timp o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic.

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