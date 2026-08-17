Advertising
Politica· 1 min citire
Bolojan, reacție sfidătoare după întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”
Publicat17 aug. 2026, 10:33
Actualizat17 aug. 2026, 11:52
SursăRealitatea.Net
Reacție sfidătoare a premierului demis, Ilie Bolojan. Întrebat de întâlnirea pe care a avut-o cu sefa CCR, Simina Tănăsescu, acesta a declarat că "se încearcă să se facă din țânțar armăsar".
Citește și
- 14:05Simina Tănăsescu nu mai este judecător raportor pe Legea integrității (surse)
- 13:58Bolojan: Romgaz s-a angajat să finalizeze Centrala Termoelectrică Iernut până la finalul anului
- 13:20Ședință de urgență la Senat, se cere comisie de anchetă după întâlnirea Bolojan–Tănăsescu
- 13:08Cum s-a profitat de criza lui Bolojan. Facturi la energie cu până la 40% mai mari din toamnă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News