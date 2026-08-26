Advertising
Actualitate· 2 min citire
Adolescent de 15 ani, reținut după ce a înjunghiat un tânăr de 23 de ani lângă un parc din Galați
Cuțit/ Arhivă foto
Publicat26 aug. 2026, 09:42
Actualizat26 aug. 2026, 09:43
SursăRealitatea.Net
Un adolescent de 15 ani din municipiul Galați a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a înjunghiat cu un cuțit un tânăr de 23 de ani în apropierea unui parc. Victima a suferit multiple răni și a fost transportată de urgență la spital. Minorul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de măsură preventivă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:422 turiști au fost cei care au transmis semnalul luminos SOS, marți noaptea, în Munții Bucegi
- 10:26ANM: Două zile cu vreme severă. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină
- 10:04Alertă în stațiunea Olimp, după semnalarea unei drone. Zona a fost izolată pe o rază de 500 de metri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News