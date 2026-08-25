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Trafic blocat pe Valea Oltului, după un accident mortal. O autoutilitară a intrat în coliziune cu un TIR. Planul Roșu, activat – FOTO

FOTO: Ora de Sibiu

FOTO: Ora de Sibiu

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat25 aug. 2026, 23:37
SursăRealitatea.Net

Un bărbat a murit, marți seară, într-un accident rutier produs pe DN 7, în zona Lotrișor, orașul Brezoi, județul Vâlcea, după ce autoutilitara pe care o conducea a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule.

A fost activat Planul Roșu de intervenție

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, accidentul s-a produs la kilometrul 202. La locul intervenției, echipajele de salvare au găsit conducătorul autoutilitarei încarcerat și inconștient.

„Echipajele operative sosite la locul intervenției au constatat că este vorba despre un eveniment rutier între un autotren și o dubă, cu o singură victimă încarcerată, inconștientă”, a transmis ISU Vâlcea.

Având în vedere informațiile inițiale privind posibilitatea existenței mai multor victime, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, descarcerare și paramedici. Ulterior, Planul Roșu a fost dezactivat.

Din primele verificări efectuate de polițiști rezultă că autoutilitara tracta o platformă pe care se afla un autoturism și a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă.

Șoferul autoutilitarei a murit pe loc

În urma impactului, conducătorul autoutilitarei a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat.

„În urma impactului dintre autoutilitară și semiremorca ansamblului de vehicule, conducătorul autoutilitarei a decedat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.

Traficul rutier pe DN 7, în zona producerii accidentului, a fost blocat, iar polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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