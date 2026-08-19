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Părinte amendat după ce și-a plimbat copilul cu o mașină teleghidată printre autoturisme
FOTO: Arhivă
Un părinte a fost amendat de Poliție după ce și-a plimbat fiica într-o mașină electrică de jucărie, printre autoturisme, pe Calea Victoriei.
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