Doi tineri din Brăila, condamnați pentru tâlhărie calificată. Au fost încarcerați la Galați

Doi tineri din Chiscani, condamnați pentru tâlhărie calificată, au ajuns în custodia autorităților. Unul a primit 3 ani de închisoare, celălalt 1 an și 6 luni.
Doi tineri din comuna Chiscani, județul Brăila, au ajuns în custodia autorităților după ce polițiștii au pus în aplicare hotărârile definitive pronunțate în dosare de tâlhărie calificată. Unul dintre ei, în vârstă de 25 de ani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare și a fost dus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați. Celălalt, de 19 ani, a fost internat pentru 1 an și 6 luni într-un centru de detenție.
Tânăr de 25 de ani din Chiscani, condamnat la 3 ani de închisoare
Polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Brăila au pus în aplicare, pe 2 octombrie 2026, un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Brăila.
Mandatul îl viza pe un tânăr de 25 de ani, din comuna Chiscani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru tâlhărie calificată.
După punerea în aplicare a mandatului, acesta a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați, unde urmează să execute pedeapsa stabilită de instanță.
Tânăr de 19 ani, internat la Centrul de Detenție Tichilești
În aceeași zi, polițiștii brăileni, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, au pus în aplicare și o decizie penală emisă de Curtea de Apel Galați.
Măsura îl vizează pe un tânăr de 19 ani, din comuna Chiscani, condamnat pentru aceeași infracțiune, respectiv tâlhărie calificată.
În cazul acestuia, instanța a dispus măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pentru o perioadă de 1 an și 6 luni.
Tânărul a fost preluat de polițiști și internat în Centrul de Detenție Tichilești, pentru executarea măsurii stabilite de instanță.
Mandatele au fost puse în aplicare de polițiștii brăileni
Cele două cazuri au fost soluționate în cadrul activităților desfășurate de polițiști pentru punerea în executare a mandatelor și hotărârilor judecătorești definitive.
În cazul tânărului de 19 ani, intervenția polițiștilor a beneficiat și de sprijinul jandarmilor brăileni.
Astfel, cei doi tineri din Chiscani au ajuns în două unități diferite, în funcție de măsurile dispuse de instanțe: unul la Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați, iar celălalt la Centrul de Detenție Tichilești.
Doi tineri din Chiscani, după gratii pentru tâlhărie calificată
Polițiștii au pus în executare, pe 2 octombrie, deciziile instanțelor în cazul celor doi tineri condamnați pentru tâlhărie calificată.
Tânărul de 25 de ani va executa o pedeapsă de 3 ani de închisoare, în timp ce tânărul de 19 ani va fi internat timp de 1 an și 6 luni într-un centru de detenție.