Sute de vârstnici din Galați așteaptă recalcularea pensiilor

Casa Județeană de Pensii invocă lipsa aplicației informatice necesare și deficitul de personal pentru întârzierile în soluționarea unor cereri.
Casa Județeană de Pensii Galați are aproape 600 de cereri de recalculare sau modificare a drepturilor de pensie care nu au fost încă soluționate.
Potrivit unui raport prezentat Instituției Prefectului, în primele opt luni ale anului au fost finalizate 4.442 dintre cele 4.485 de dosare pentru înscrierea la pensie, ceea ce reprezintă un procent de soluționare de aproximativ 99%.
În cazul recalculărilor și modificărilor, instituția a primit peste 4.250 de solicitări și a finalizat aproximativ 86% dintre acestea.
Aplicația informatică blochează deciziile finale
Reprezentanții instituției susțin că una dintre principalele dificultăți este lipsa unei aplicații informatice complete pentru aplicarea Legii 360/2023.
Angajații pot primi și analiza documentele, însă emiterea anumitor decizii finale depinde de funcționalitățile sistemului informatic național. Casa de Pensii reclamă și un deficit de personal, unele posturi fiind blocate, iar nivelul salarial contribuind, potrivit conducerii, la plecarea unor angajați.
Situația afectează în special cererile care presupun recalculări sau modificări ale drepturilor deja stabilite.