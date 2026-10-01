Tragedie în Galați: patru oameni au murit după ce un tren a lovit o autoutilitară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 18:13

Patru persoane, printre care un copil de 12 ani, au murit joi, 1 octombrie, după ce un tren de călători a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Ghidigeni, județul Galați. În autoutilitară se aflau un bărbat, două femei și copilul.

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