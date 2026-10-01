Tragedie în Galați: patru oameni au murit după ce un tren a lovit o autoutilitară

Patru persoane, printre care un copil de 12 ani, au murit joi, 1 octombrie, după ce un tren de călători a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Ghidigeni, județul Galați. În autoutilitară se aflau un bărbat, două femei și copilul.
Accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată care nu este prevăzută cu bariere, dar dispune de semnale acustice și luminoase. Primele informații indică faptul că toate cele patru persoane aflate în autoutilitară au murit în urma impactului.
Autoutilitara era înmatriculată în județul Galați, iar potrivit primelor informații, victimele ar fi fost rude. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și în ce condiții vehiculul a ajuns pe calea ferată în momentul trecerii trenului.
Traficul feroviar, blocat
Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului pentru operațiunile specifice. În urma impactului, circulația feroviară pe segmentul respectiv a fost blocată.
Polițiștii și celelalte autorități competente desfășoară verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Ancheta va trebui să clarifice inclusiv respectarea semnalizării de la trecerea la nivel cu calea ferată.