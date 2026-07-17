Descoperire șocantă în Galați. Agent de pază în vârstă de 50 de ani, găsit mort la groapa de gunoi

Publicat 17 iul. 2026, 12:56 Sursă Realitatea.Net

Un agent de pază în vârstă de 50 de ani, angajat al unei firme care asigura serviciile de pază la groapa de gunoi a municipiului Galați, din zona Tirighina, a fost găsit fără viață pe treptele unei anexe din incinta obiectivului.

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