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Imagini virale la Galați: Un șofer s-a aventurat cu mașina pe limbile de nisip apărute pe Dunăre - VIDEO

Logan pe Dunare, la Galati (captura video)

Logan pe Dunare, la Galati (captura video)

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat3 aug. 2026, 09:41
Actualizat3 aug. 2026, 09:50
SursăRealitatea.net

Imagini virale au stârnit reacții puternice pe rețelele de socializare, după ce nivelul Dunării a coborât la minime istorice în zona Galați. Un localnic s-a aventurat cu autoturismul pe limbile de nisip ieșite la suprafață, înaintând zeci de metri în ceea ce, în mod normal, reprezintă albia fluviului. Clipul a devenit rapid subiect de dezbatere, mulți utilizatori fiind uimiți de cât de mult s-a retras apa.

În imaginile filmate la Galați, un șofer coboară cu autoturismul pe limba de nisip formată în apropierea malului și înaintează câteva zeci de metri, într-o zonă care în mod obișnuit este acoperită de apă.
Gestul a atras atenția internauților, unii considerându-l periculos, alții văzându-l ca pe o demonstrație vizuală a gravității situației.

Dunărea, la cote critice: albia s-a transformat în câmp de nisip

Seceta extremă și temperaturile ridicate au dus la o scădere accentuată a nivelului Dunării, fenomen vizibil în mai multe sectoare ale fluviului. În ultimele săptămâni, în zone precum Galați, Brăila, Calafat, Bechet, Vidin și Ruse, au apărut insulițe temporare, bancuri de nisip și limbi de pământ care înainte erau complet acoperite de apă.

Specialiștii avertizează că situația este una dintre cele mai severe din ultimii ani, iar debitul fluviului a ajuns sub pragurile normale pentru această perioadă.

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