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Imagini virale la Galați: Un șofer s-a aventurat cu mașina pe limbile de nisip apărute pe Dunăre - VIDEO
Logan pe Dunare, la Galati (captura video)
Publicat3 aug. 2026, 09:41
Actualizat3 aug. 2026, 09:50
SursăRealitatea.net
Imagini virale au stârnit reacții puternice pe rețelele de socializare, după ce nivelul Dunării a coborât la minime istorice în zona Galați. Un localnic s-a aventurat cu autoturismul pe limbile de nisip ieșite la suprafață, înaintând zeci de metri în ceea ce, în mod normal, reprezintă albia fluviului. Clipul a devenit rapid subiect de dezbatere, mulți utilizatori fiind uimiți de cât de mult s-a retras apa.
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