ANM a emis trei avertizări Cod galben pentru luni și marți. Ce regiuni vor fi lovite de furtuni și vânt puternic - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineață, trei atenționări Cod galben de vreme severă. Sunt anunțate vijelii, averse torențiale, grindină și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni ale țării.
Prima avertizare este valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00, iar celelalte două vizează noaptea de luni spre marți și ziua de marți. Primul Cod galben vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.
În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar izolat vor depăși 80 km/h. Furtunile vor fi însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și, pe alocuri, de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.
În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat. Izolat, acestea vor depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării.
Rafale de peste 100 km/h la munte
Al doilea Cod galben este valabil de luni, 27 iulie, de la ora 23:00, până marți, 28 iulie, la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, precum și local în Munții Apuseni, vântul va avea viteze de 70-80 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 90-100 km/h. În primele ore ale intervalului, intensificări ale vântului, cu viteze de aproximativ 45-50 km/h, vor fi și în nord-estul Moldovei.
Cod galben de vânt puternic în estul Moldovei
A treia atenționare este valabilă marți, 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00. Sunt vizate estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură. În estul Moldovei, vântul va sufla cu viteze la rafală de 50-70 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de aproximativ 45-50 km/h, vor fi și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.