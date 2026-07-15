Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa fusese implicată într-un accident rutier. Medicii nu au mai putut face nimic

Publicat 15 iul. 2026, 11:13 Sursă Realitatea.net

Un bărbat de 45 de ani din localitatea Șendreni, județul Galați, a murit după ce a suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Tragedia s-a produs la scurt timp după ce acesta a aflat că fiica sa fusese implicată într-un eveniment rutier.

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