Advertising
Politica· 2 min citire
CCR decide azi dacă Bolojan și-a depășit atribuțiile în cazul programului SAFE
Curtea Constitutionala a României
Publicat15 iul. 2026, 10:53
Actualizat15 iul. 2026, 10:54
SursăRealitate Plus
Ședință crucială pentru banii din programul SAFE! Judecătorii CCR se reunesc chiar la această oră ca să tranșeze conflictul juridic între Guvern și Parlament, la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
Citește și
- 14:27George Simion lansează un nou mesaj: „Înainte doar cu poporul român!”
- 14:24AUR încheie un acord de consultare și dialog cu principalele confederații sindicale pentru corectarea Legii salarizării unitare
- 14:13Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul, pentru Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est - VIDEO
- 11:58Cifrele dezastrului: 2 din 3 români nu-l mai vor pe Ilie Bolojan - SONDAJ
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News