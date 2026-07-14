Tudorel Toader avertizează: Președintele este obligat să deblocheze criza guvernamentală, altfel riscă suspendarea

Publicat 14 iul. 2026, 13:36 Sursă Realitatea.Net

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat, într-o intervenție la REALITATEA PLUS, mecanismele constituționale prin care România poate ieși din actualul blocaj politic generat de existența unui guvern interimar. Acesta a subliniat că președintele României nu trebuie să asiste pasiv la negocierile eșuate dintre partide, ci este obligat prin Constituție să acționeze ca mediator și să determine o soluție de deblocare. În caz contrar, avertizează Toader, șeful statului se expune riscului de a fi demis pentru încălcarea gravă a Constituției.

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