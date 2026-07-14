Cod galben de furtuni în cea mai mare parte a zonei montane. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină - HARTĂ

Publicat 14 iul. 2026, 11:03 Sursă Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pentru ziua de miercuri, 15 iulie. Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00 și vizează cea mai mare parte a zonei montane.

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