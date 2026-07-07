Advertising
Social· 2 min citire
Clipe dramatice lângă Boița. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ: unul a fost scos inconștient
FOTO: Arhivă
Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ, în urma unui accident de muncă produs în apropiere de Boița. La fața locului au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, pentru acordarea primului ajutor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:23Alertă în România! Două avioane de luptă au decolat de urgență, iar populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert
- 15:38„Viața merge înainte.” Discursul lui Cristiano Ronaldo după ultimul său meci la Cupa Mondială
- 15:05Incredibil! Un fost polițist oprea șoferi în trafic și le cerea bani, pretinzând că este agent rutier
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News