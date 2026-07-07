Florin Cîțu rupe tăcerea în dosarul vaccinurilor: „Decizia s-a luat la Ministerul Sănătății. Memorandumul a ajuns în Guvern la o lună după ce expirase termenul de refuz”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 iul. 2026, 07:39

Fostul prim-ministru liberal, Florin Cîțu, a oferit clarificări importante cu privire la gestionarea achizițiilor de vaccinuri din perioada pandemiei, subliniind că responsabilitatea juridică și tehnică a comenzilor a aparținut în totalitate Ministerului Sănătății. Acesta a respins acuzațiile care i se aduc, explicând circuitul documentelor din ianuarie 2021, într-un context economic și pandemic complet diferit de cel de astăzi.

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