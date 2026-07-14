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Politica· 1 min citire
SUA reiau blocada porturilor iraniene. Decizia intră în vigoare marți noaptea, la ordinul lui Donald Trump
Strâmtoarea Ormuz/Profimedia
Publicat14 iul. 2026, 07:42
SursăRealitatea.Net
Statele Unite vor relua marți, de la ora 20:00 GMT (23:00, ora României), blocada porturilor iraniene, a anunțat Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM). Măsura vine în urma deciziei președintelui Donald Trump de a reimpune noi restricții ca răspuns la atacurile lansate de Iran.
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