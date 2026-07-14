Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a îngropat 50 de milioane de euro din PNRR destinate Deltei Dunării”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, de pasivitate și neglijență administrativă, după ce România a pierdut aproximativ 50 de milioane de euro din PNRR destinate unor investiții esențiale pentru Delta Dunării.
„Este vorba despre două proiecte majore: decolmatarea lacurilor și canalelor, respectiv modernizarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei, eliminate din PNRR după ce ani la rând au rămas blocate la faza studiilor de fezabilitate și a proiectării. În loc să clarifice situația, să identifice responsabilii și să mobilizeze toate resursele pentru salvarea investițiilor, ministrul Diana Buzoianu a asistat nepăsătoare la pierderea unor fonduri europene vitale pentru una dintre cele mai importante zone naturale ale Europei.
USR vorbește despre PNRR dimineața, la prânz și seara, prezentându-l drept marele succes al guvernării lor. În realitate, când au avut responsabilitatea directă de a apăra aceste proiecte, au lăsat să se piardă aproximativ 50 de milioane de euro destinate Deltei Dunării. Diana Buzoianu nu a făcut niciun efort vizibil pentru a debloca proiectele, pentru a descurca ițele unor contracte care ridică numeroase semne de întrebare și pentru a trage la răspundere pe cei care au blocat investițiile. Românii pierd bani europeni, iar USR continuă să livreze doar discursuri și să cerșească like-ri.
Potrivit informațiilor publice, proiectele au rămas ani întregi blocate în faza de proiectare, fiind atribuite unor asocieri și societăți care au acumulat numeroase contracte cu statul, fără ca investițiile să avanseze în mod real. În loc ca Ministerul Mediului să verifice modul în care au fost gestionate aceste contracte și să caute soluții pentru salvarea finanțării europene, România a ajuns în situația de a pierde definitiv aceste resurse, iar Delta Dunării va trebui să aștepte cel mai devreme până în 2028 o nouă oportunitate de finanțare.
AUR solicită ministrului Diana Buzoianu să prezinte public toate documentele referitoare la aceste proiecte, să explice cine răspunde pentru ratarea celor aproximativ 50 de milioane de euro din PNRR și să dispună un control complet asupra modului în care au fost gestionate contractele de proiectare și studiile de fezabilitate. Românii au dreptul să știe cine este responsabil pentru pierderea unor investiții esențiale pentru Delta Dunării și pentru dezvoltarea unei regiuni strategice a României.”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.
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