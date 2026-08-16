Resturile dronei doborâte în Galați, căutate de autorități. Prefectul este în teren

Publicat 16 aug. 2026, 16:36 Sursă Realitatea.Net

Echipe ale Ministerului Apărării Naționale și Inspectoratului de Poliție Județean Galați desfășoară, duminică după-amiază, verificări în zona dintre localitățile Corni și Vârlezi, pentru localizarea, securizarea și ridicarea eventualelor resturi ale dronei doborâte în cursul dimineții. Instituția Prefectului Galați le recomandă oamenilor să nu se apropie de eventualele fragmente găsite și să nu le atingă.

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