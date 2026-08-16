Advertising
Economie· 1 min citire
Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani. CALCULE Realitatea Plus
Publicat16 aug. 2026, 07:26
Actualizat16 aug. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În timp ce autoritățile analizează o indexare estimată între 7% și 10%, majorarea promisă riscă să fie neutralizată de inflația acumulată în tot acest interval.
Citește și
- 08:28Acciza la motorină scade cu 20% de astăzi. Cu cât s-a ieftinit la benzinării
- 08:06Date Eurostat: Economia României a stagnat în mandatul fostului premier Ilie Bolojan
- 18:54Ministra Mediului va convoca de urgenţă conducerea Romsilva în urma raportului ANAP
- 16:56Mulți pensionari nu știu asta: contribuțiile vechi pot aduce puncte în plus la pensie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News