Ilie Bolojan: Sistemul energetic național este stabil, iar Guvernul deblochează proiectul hidrotehnic Bala 2

Publicat 14 aug. 2026, 10:38 Sursă realitatea.net

Deficitul de energie provocat de închiderea centralei de la Cernavodă, aproximativ 650 de megawați, reprezentând aproape 10% din consumul național, este compensat prin producția hidroenergetică, eoliană și pe bază de cărbune, precum și prin importuri.

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