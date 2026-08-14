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Actualitate· 2 min citire
Intervenții pentru stingerea a zece incendii masive în vestul ţării
Incendii în vestul țării
Publicat14 aug. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net
Intervenția terestră este aproape imposibilă în incendiul de pe versantul vestic al masivului Domogled.
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