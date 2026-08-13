BNR a revizuit în creştere prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an

Publicat 13 aug. 2026, 13:36 Sursă realitatea.net

„Dar, chiar cu 0,5 puncte peste, tendinţa este de scădere şi în continuare, şi se intră în intervalul de variaţie din jurul ţintei în trimestrul 4 2027”, a transmis Mugur Isărescu.

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