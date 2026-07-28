Percheziții în Galați într-un dosar de pescuit ilegal. Anchetatorii au ridicat o ambarcațiune, un motor de barcă și bani de la un suspect

Publicat 28 iul. 2026, 13:25 Sursă Realitatea.Net

Polițiștii din județul Galați au desfășurat mai multe percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni din domeniul navigației și al pescuitului comercial. Un bărbat în vârstă de 30 de ani este cercetat pentru exploatarea unei nave neînregistrate, arborarea fără drept a pavilionului României și desfășurarea de activități de pescuit fără autorizațiile prevăzute de lege.

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