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Actualitate· 2 min citire
Percheziții în Galați într-un dosar de pescuit ilegal. Anchetatorii au ridicat o ambarcațiune, un motor de barcă și bani de la un suspect
Percheziții
Publicat28 iul. 2026, 13:25
SursăRealitatea.Net
Polițiștii din județul Galați au desfășurat mai multe percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni din domeniul navigației și al pescuitului comercial. Un bărbat în vârstă de 30 de ani este cercetat pentru exploatarea unei nave neînregistrate, arborarea fără drept a pavilionului României și desfășurarea de activități de pescuit fără autorizațiile prevăzute de lege.
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