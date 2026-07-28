Oana Țoiu, avertisment pentru Rusia: „România nu acceptă asta”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 iul. 2026, 14:42

România transmite că, în cazul dronelor doborâte în spațiul aerian național, responsabilitatea aparține Rusiei iar țara noastră 'nu acceptă' asemenea manifestări, a afirmat, marți, într-o conferință de presă, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu.

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