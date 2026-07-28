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Final de drum pentru Cristiano Ronaldo la națională? Data retragerii, dezvăluită de presa britanică
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo se apropie de finalul unei cariere legendare în tricoul naționalei Portugaliei. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Sun, atacantul și-ar fi stabilit deja momentul în care va încheia parcursul la prima reprezentativă.
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