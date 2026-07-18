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Descoperire șocantă a făcută de un pescar din Galați, pe Dunăre: „Măi, băiatule! Are doi metri patruzeci!”

Dunărea a atins cel mai mic debit istoric

Dunărea a atins cel mai mic debit istoric

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 14:34

Dunărea a atins cel mai mic debit istoric din ultimele trei decenii la intrarea în țară, înregistrând o valoare extrem de îngrijorătoare de doar 1.750 mc/s la stația Baziaș.

Apele Române și Hidroelectrica fac evacuări controlate, din anumite lacuri de acumulare. Încearcă astfel să mențină nivelul optim, necesar răcirii reactoarelor centralei de la Cernavodă.

Între timp, pe afluenții fluviului au apărut cazuri suspecte de pești morți, care sunt, de asemenea, afectați de secetă. Aproape de gura de vărsare a râului Siret în Dunăre, un pescar a descoperit un somn uriaș care plutea la suprafața apei.

"Mort! Măi, băiatule! Are doi metri patruzeci!".

Specialiștii cred că nivelul scăzut al apei poate afecta fauna. Dar numai analizele de laborator ar putea spune cu exactitate de ce a murit peștele.

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