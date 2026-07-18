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Actualitate· 1 min citire
Descoperire șocantă a făcută de un pescar din Galați, pe Dunăre: „Măi, băiatule! Are doi metri patruzeci!”
Dunărea a atins cel mai mic debit istoric
Dunărea a atins cel mai mic debit istoric din ultimele trei decenii la intrarea în țară, înregistrând o valoare extrem de îngrijorătoare de doar 1.750 mc/s la stația Baziaș.
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