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4 bărbați au terorizat un cartier din Galați. Mașini sparte cu bâte și uși de apartamente puse la pământ

bărbat arestat

bărbat arestat

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 11:04

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 35 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Galați, fiind acuzați de distrugere, lovire și tulburarea ordinii publice. Decizia vine după o noapte de teroare provocată de aceștia în cartierul Micro 40.

Indivizii fuseseră reținuți inițial pentru 24 de ore de polițiștii Secției 4, după ce ancheta a scos la iveală un șir uluitor de violențe și distrugeri.

Faptele de un vandalism extrem au avut loc în noaptea de 13 spre 14 iulie 2026. Înarmați cu obiecte contondente, cei patru indivizi – însoțiți de un alt bărbat de 48 de ani – au dezlănțuit haosul printre blocuri.

Conform probatoriului administrat de polițiști, aceștia au atacat și distrus elementele de caroserie a patru autoturisme parcate regulamentar. Distrugerile nu s-au oprit însă pe stradă. În urma unui conflict verbal cu un locatar, bărbații au intrat în scara unui bloc și au spart, rând pe rând, ușile de la intrare a patru apartamente situate pe același palier. Ulterior, aceștia s-au deplasat în piața din Micro 40, unde au vandalizat sistemul de iluminat al unui automat de colete.

Scenariul a căpătat o întorsătură și mai violentă în momentul în care bărbatul de 48 de ani, care se afla în grupul lor, s-a speriat de proporțiile dezastrului și le-a cerut ferm să înceteze actele de vandalism.

În loc să se oprească, cei patru s-au năpustit asupra lui și l-au bătut cu cruzime. În urma agresiunii, bărbatul a suferit multiple leziuni și a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate în ritm alert de polițiștii Secției 4 Galați, sub coordonarea unui procuror de caz, pentru a se stabili întreaga activitate infracțională a grupului.

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