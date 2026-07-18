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Actualitate· 2 min citire
4 bărbați au terorizat un cartier din Galați. Mașini sparte cu bâte și uși de apartamente puse la pământ
bărbat arestat
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 35 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Galați, fiind acuzați de distrugere, lovire și tulburarea ordinii publice. Decizia vine după o noapte de teroare provocată de aceștia în cartierul Micro 40.
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