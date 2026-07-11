SURSE. Alexandru Nazare, varianta lui Nicușor Dan de premier

Președintele pare să-și fi luat rolul în serios, pentru că pare să nu își mai ia liber de la muncă nici măcar în weekend. Surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că președintele are un nou preferat pentru poziția de premier: Alexandru Nazare.
Culisele scenei politice de la București clocotesc în căutarea unei formule de ieșire din impas. Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor, a devenit un nume de referință în negocierile de ultimă oră, fiind luat în calcul pentru a prelua conducerea unui guvern de „armistițiu” ca premier independent. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, ideea acestei nominalizări tehnocrate ar fi fost lansată chiar de Ilie Bolojan, liderul care caută o formulă de compromis pentru a pune capăt blocajului guvernamental.
În paralel cu acest scenariu, liderii politici testează și o a doua pistă: resuscitarea vechii coaliții de guvernare. Deși ultimele luni au fost marcate de dispute dure și reproșuri publice între parteneri, dorința de a evita alegerile anticipate menține deschisă ușa dialogului pentru o formulă politică clasică.
Semnale de pace de la opoziție și susținere neașteptată
Nazare, care gestionează în prezent portofoliul Finanțelor în cabinetul interimar, nu este la prima sa experiență în această zonă fierbinte a Executivului, fiind un nume vehiculat recurent pentru stabilitatea sa pe zona macrooceanică a bugetului.
Interesant este că profilul său de tehnocrat a început să atragă laude chiar și din tabăra adversă. În ultimele zile, liderul interimar Sorin Grindeanu a avut mai multe luări de poziție favorabile la adresa managementului pe care Nazare l-a asigurat la Ministerul Finanțelor. În limbaj politic, aceste aprecieri sunt interpretate drept o „undă verde” tacită pentru ca actualul ministru să își asume un rol de o anvergură mult mai mare în viitoarea arhitectură de la Palatul Victoria.
Decizia finală, în mâna președintelui Nicușor Dan
Deși scenariul unui guvern condus de Alexandru Nazare prinde tot mai mult contur pe holurile Parlamentului, propunerea rămâne momentan la stadiul de strategie de culise, fără o asumare publică formală.
Următorul pas decisiv îi aparține președintelui Nicușor Dan, cel care va trebui să convoace consultările oficiale și să decidă dacă va valida această variantă de compromis, condiția esențială fiind ca propunerea să adune în jurul ei o majoritate parlamentară solidă în fața votului de încredere.