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Imagini revoltătoare la Galați: Femeile împing un autobuz stricat, în timp ce bărbații filmează de la terasă și se amuză VIDEO
Mai multe femei împing un autobuz stricat. Foto/Captură video
Publicat11 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net
Imagini revoltătoare pe străzile din Galați, devenite rapid virale în mediul online. Mai multe femei au dat dovadă de spirit civic și au împins un microbuz defect, blocat în trafic, în timp ce câțiva bărbați aflați la o terasă din apropiere au preferat să se amuze și să filmeze întreaga scenă în loc să dea o mână de ajutor.
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