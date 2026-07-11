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Imagini revoltătoare la Galați: Femeile împing un autobuz stricat, în timp ce bărbații filmează de la terasă și se amuză VIDEO

Mai multe femei împing un autobuz stricat. Foto/Captură video

Mai multe femei împing un autobuz stricat. Foto/Captură video

Scris deIulian Budusan
Publicat11 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net

Imagini revoltătoare pe străzile din Galați, devenite rapid virale în mediul online. Mai multe femei au dat dovadă de spirit civic și au împins un microbuz defect, blocat în trafic, în timp ce câțiva bărbați aflați la o terasă din apropiere au preferat să se amuze și să filmeze întreaga scenă în loc să dea o mână de ajutor.

Spectacol pe Facebook cu efortul călătorilor

Filmarea, realizată chiar de la masa unei cafenele din zonă, surprinde momentul în care vehiculul regiei locale de transport cedează brusc în plină stradă. Fără să stea pe gânduri, câteva pasagere și trecătoare s-au mobilizat rapid în spatele mașinii mamut pentru a o muta din intersecție și a debloca traficul.

În tot acest timp, fundalul sonor al clipului este asigurat de hohotele de râs și comentariile ironice ale clienților de la terasă. În loc să intervină pentru a ușura munca femeilor, bărbații s-au întrecut în glume și au pornit camerele telefoanelor pentru a surprinde „chinul” din stradă, transformând o problemă administrativă într-un spectacol de prost gust.

Val de reacții dure în mediul online

Postat pe rețelele de socializare, videoclipul a strâns rapid mii de vizualizări și a stârnit un val uriaș de indignare în rândul internauților. Majoritatea comentatorilor au taxat dur lipsa de empatie și de bun-simț a celor care au filmat, criticând pasivitatea bărbaților în fața unei situații în care intervenția lor fizică ar fi rezolvat problema mult mai rapid.

„Femeile au demonstrat că au mai multă putere și spirit civic decât toți cei care stăteau la bere în acel moment”, a comentat un gălățean, rezumând revolta publică provocată de acest incident.

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