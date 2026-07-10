Matei Ștefănescu, avocatul Realitatea Plus: „Orice minut în care un post TV nu emite reprezintă o atingere iremediabilă la adresa libertății de exprimare”

Publicat 10 iul. 2026, 17:28 Sursă Realitatea.Net

Acuzații dure la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și a fostului magistrat Cristi Dănileț, lansate de Matei Ștefănescu, avocatul postului Realitatea Plus. Acesta reclamă deciziile recente de sancționare a televiziunii, catalogând acțiunile CNA drept abuzuri repetate oprite doar de intervenția instanțelor de judecată. În același timp, apărătorul critică dur poziția publică a lui Cristi Dănileț cu privire la deciziile Curții de Apel.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cna realitateacna realitatea plus