Alexandra Zară, despre demitere: „Nu pot să înțeleg motivul revocării  ca fiind acela că am respectat legea”

Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a declarat la Realitatea PLUS că ministrul Dragoș Pîslaru a invocat lipsa unei informări prealabile atunci când a anunțat-o că o revocă din funcție. Aceasta spune însă că nu putea transmite mai departe informații despre acțiunea DIICOT din 30 iunie, deoarece procurorii i-ar fi cerut în mod expres să păstreze discreția.
Alexandra Zară afirmă că, dacă l-ar fi informat pe ministru înainte de descindere, ar fi încălcat obligațiile impuse de organele de urmărire penală. Fosta șefă ANPDPD spune că a fost contactată de DIICOT pentru sprijin în relocarea beneficiarilor care urmau să fie identificați ca persoane cu dizabilități în spațiile vizate de anchetă.
Motivul invocat pentru revocare
Alexandra Zară susține că ministrul Dragoș Pîslaru i-a transmis că motivul revocării a fost faptul că nu l-a informat înainte despre acțiunea desfășurată în 30 iunie. Aceasta spune că nu a făcut acest lucru pentru că avea o obligație clară din partea organelor de urmărire penală.
„Motivul pe care dumnealui l-a invocat atunci când m-a sunat să mă anunțe despre revocarea care a și apărut ieri în Monitorul Oficial a fost acela că nu l-am informat înainte despre acțiunea care s-a desfășurat în 30 iunie. Nu l-am informat pentru că aveam această obligație pe care organele de urmărire penală mi-au exprimat-o în mod expres. Și, de altfel, dacă aș fi făcut-o, aș fi săvârșit o infracțiune.”
Când a fost informată de DIICOT
Fosta președintă ANPDPD spune că a fost informată de DIICOT despre acțiune în data de 26. Potrivit acesteia, procurorii i-au transmis clar că trebuie să păstreze tăcerea în legătură cu descinderea.
„Solicitarea a fost în felul următor: există un dosar cu infracțiunile pe care le-au și enunțat mai devreme, trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional, și aveau nevoie de sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru a reloca beneficiarii pe care urmau să-i identifice ca fiind persoane cu dizabilități în spațiile respective.”
Alexandra Zară a mai spus că DIICOT a procedat la fel și în cazul altor instituții, acolo unde anchetatorii au considerat că au nevoie de sprijin.
„Așa cum, de altfel, pe acest subiect, acolo unde au considerat că au nevoie de sprijinul altor instituții, au contactat acele instituții.”
Fosta șefă ANPDPD susține că solicitarea privind păstrarea discreției a venit atât prin e-mail, cât și telefonic. Ea afirmă că a fost o comunicare oficială și că i s-a pus în vedere în mod clar să nu transmită mai departe informațiile despre acțiune.
Discuțiile cu ministrul Dragoș Pîslaru
După descindere și după apariția scandalului în spațiul public, Alexandra Zară spune că a avut discuții cu ministrul Dragoș Pîslaru despre lipsa informării. Fosta șefă ANPDPD afirmă că prima discuție i s-a părut firească și că a răspuns întrebărilor pe care ministrul le avea.
„Discuția a fost una civilizată. Noi am purtat discuția cu privire la lipsa informării și cu câteva zile înainte de momentul în care m-a anunțat că urmează să-mi retragă mandatul. Prima și prima dată când am avut această discuție, mi s-a părut absolut firesc să o avem. Adică pot să înțeleg că este o postură inconfortabilă. Am răspuns la întrebările pe care dumnealui le avea. Din nou, mi se părea firesc să fac lucrul acesta.”
Totuși, Alexandra Zară susține că explicațiile sale nu ar fi fost luate în serios, deși, în opinia sa, situația avea consecințe importante.
„Nu mi s-a părut că m-a luat în serios, deși are o anumită amplitudine toată întreaga poveste și niște consecințe. Pentru că, din nou, care era așteptarea? Să încalc legea? Nu pot să-mi răspund la întrebarea asta.”
Alexandra Zară afirmă că i-a explicat ministrului că nu îl putea informa despre acțiunea DIICOT pentru că procurorii îi ceruseră acest lucru pe cale oficială. Ea spune că, în momentul în care unei persoane i se explică faptul că un anumit gest ar reprezenta o infracțiune, mesajul ar trebui să fie clar.
Alexandra Zară a explicat că nu ea era cea care putea decide dacă ministrul Dragoș Pîslaru trebuia informat înainte de acțiunea DIICOT din Bihor. Din punctul ei de vedere, această decizie aparținea exclusiv organelor de urmărire penală, care au stabilit cu ce instituție colaborează și cui transmit informații despre descindere.
„Pot să înțeleg nevoia de informare, din nou, dar e foarte important de subliniat că decizia de a informa sau nu conducătorul unei instituții nu-mi aparține mie, aparține organelor de urmărire penală. Dumnealor au ales persoana sau instituția, în cazul ăsta instituția, cu care și-au dorit să colaboreze”, a mai declarat Zară.
Fosta șefă ANPDPD a respins ideea că situația ar avea legătură cu politicul sau cu o posibilă înțelegere. Ea a făcut trimitere la cazul azilelor din Ilfov, unde, potrivit acesteia, DIICOT și IGPR au procedat în același fel: au informat autoritatea de specialitate, nu și ministrul de la acel moment.
„Da. Și mai este o chestiune foarte importantă, pentru că se mizează foarte tare pe ideea asta că are legătură cu politicul, că e o înțelegere la mijloc, o negociere. Nu! În cazul azilelor groazei de la Ilfov, DIICOT și IGPR au avut exact aceeași manieră de operare.”
Cum i-a fost comunicată revocarea
Explicații pentru lipsa informării i-au fost cerute doar de ministrul Dragoș Pîslaru. Discuțiile au avut loc atât față în față, cât și la telefon, iar momentul în care i-a fost comunicată revocarea s-a produs telefonic.
„În cursul zilei de astăzi urmează să vă revoc mandatul, o să apară în Monitorul Oficial. Vreau să știți că motivul nu este nicidecum altul decât faptul că, din înțelegerea pe care o am, puteați să îmi comunicați această informație, nu ați făcut-o și nu cred că putem colabora mai departe.”
Alexandra Zară spune că nu poate înțelege revocarea sa din funcție ca pe o sancțiune pentru faptul că a respectat legea. Întrebată dacă vede demiterea ca pe o execuție politică, fosta șefă ANPDPD a evitat să dea un răspuns direct, dar a subliniat că nu putea transmite informații despre acțiunea DIICOT, în condițiile în care procurorii îi ceruseră să păstreze confidențialitatea.
„V-am zis. Nu pot să înțeleg motivul demiterii ca fiind acela că am respectat legea.”
Relocarea a fost decisă de procurori
În cazul persoanelor mutate din centrele din Bihor, Alexandra Zară a explicat că decizia de relocare nu i-a aparținut, ci a fost luată de organele de urmărire penală, pe baza informațiilor strânse în anchetă. Din punctul ei de vedere, oamenii aflați în acele spații nu erau în siguranță.
„În primul și în primul rând, relocarea a fost decisă de către organele de urmărire penală și în baza informațiilor pe care dumnealor le-au strâns. Cu siguranță viața acelor persoane nu era în siguranță în spațiile respective. Cred că trebuie să avem încredere, până la urmă, în personalul din justiție, în organele de urmărire penală.”
Alexandra Zară a spus că a fost în teren și că simplul fapt că unele spații arătau bine nu înseamnă că persoanele vulnerabile primeau îngrijirea de care aveau nevoie. Ea a comparat situația cu azilele din Ilfov, unde problema nu era neapărat cum arătau clădirile, ci felul în care erau îngrijiți oamenii.
„Toată lumea mă întreabă lucrul ăsta și toată lumea, inclusiv pe rețelele de socializare, se raportează la faptul că spațiile respective arătau foarte bine. Și la azilele groazei din Ilfov spațiile arătau bine. Dar este vorba despre actul de îngrijire al beneficiarilor, al persoanelor vulnerabile. Pentru că de aia există niște norme, sunt făcute ca să protejeze beneficiarul și ca să stabilească o calitate pentru actul de îngrijire.”