Rudele tinerei ucise de Emil Gânj reclamă noi amenințări. Fratele fugarului, vizat de un ordin de protecție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 19:06

Familia tinerei din Mureș ucise anul trecut de Emil Gânj spune că trăiește în continuare cu teamă. Rudele victimei susțin că au fost amenințate de fratele bărbatului condamnat pentru crimă, iar instanța a emis pe numele acestuia un ordin de protecție.

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